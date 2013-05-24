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كيرى يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للابتعاد عن الإجراءات الاستفزازية

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كيرى يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للابتعاد عن الإجراءات الاستفزازية كيرى يدعو الفلسطينيين والإسرائيليين للابتعاد عن الإجراءات الاستفزازية

طالب وزير الخارجية الامريكيى جون كيرى، الجانبين الإسرائيلى والفلسطينى، بعدم اتخاذ أى إجراءات استفزازية من شأنها إعادة المسيرة السياسية إلى الوراء، وقال فى تصريحات صحفية أدلى بها فى تل أبيب فى ختام زيارته لإسرائيل اليوم الجمعة، إنه ينوى مواصلة العمل مع الجانبين سعيا لجسر الفجوات بين مواقفهما.

وأكد كيرى وفقا لما نقلته إذاعة صوت إسرائيل، أنه سيتعين على الزعماء قريبا اتخاذ قرارات صعبة، مشيرا إلى أن الإدارة الأمريكية تعارض إضفاء صبغة الشرعية على نقاط استيطانية عشوائية فى الضفة الغربية، معربا عن أمله فى أن تتخذ الإسرائيلية قرارات بشأن المستوطنات خلال الشهر القريب.

وعلى صعيد آخر قال وزير الخارجية الأمريكى إنه من الصعب النظر إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة فى إيران، وكأنها انتخابات حرة ونزيهة ومفتوحة، نظرًا لأن السلطات الإيرانية منعت العديد من المرشحين من التنافس فى هذه الانتخابات.

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مصر 365

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