وفاة جيري غوفين عن 75 عاماً

توفي Gerry Goffin، مؤلف الأغاني الأمريكي المعروف، وصاحب الأعمال المميّزة، عن عمرٍ ناهز الـ 75 عاماً.

وقد أعلنت زوجته Michelle Goffin خبر وفاته صباح الخميس في منزله في لوس أنجلوس.

Gerry الذي كان متزوجاً من النجمة الملحنة Carole Kingفي عام 1959، ألّف معها أغلب أغانيه، وقدّما معاً سلسلة من الأغاني الناجحة، مثل: " Crying in the Rain" و"Take Good Care of My Baby".

وتصدّرت 7 من أغانيه تصنيف "توب 50" الأمريكي، لا سيما "Savin' All My Love for You " التي غنتها النجمةWhitney Houston في عام 1986.

يُذكر أنّ Carole King علّقت على خبر وفاته بطريقة مؤثرة ذاكرة أنّ Gerry Goffin هو حبّها الأول، كما نشرت صورة قديمة له على تويتر مرفقة بتعليق: "لا توجد كلمات تُعبّر".