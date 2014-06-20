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مايلي سايرس تحقّق حلم فتاة قبل أن تفارق الحياة بساعة واحدة

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الجمعة 20-06-2014 14:10

في لفتة إنسانيّة لطيفة، قامت النجمة العالميّة Miley Cyrus بإرسال خاصّ إلى إحدى معجباتها، بعد أن علمت أنها تعاني من مرض عضال وقد تفارق الحياة في أيّ لحظة.

الفتاة البالغة من العمر 12 عاماً تمّ تشخيص إصابتها بمرض خطير، وبما أنّها من أشدّ المعجبين، بل المهووسين بـ Cyrus، فقد طلبت والدتها من الأخيرة أن تقدّم لابنتها أيّ شيء خاصّ قد يسعدها.

وقد سجلّت Miley، إحدى أكثر النساء إثارة، مقطع فيديو خاصّاً، عرضته والدة الفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن تُفارق الطفلة الحياة بساعة واحدة.

Cyrus قالت في الفيديو: "مرحباً كالي، تحدثت مع والدتك خلال الأيام الماضية، أعلم أننا تقابلنا قبل سنوات، فأنا أصلّي من أجلك، ومازلت أفكر بك".

وأضافت: "أنت في قلبي وعقلي دائماً، وأوّد أن أرسل لك خالص حبّي وقبلاتي الحارّة".

 

هل تعرفون من هم النّجوم الذين يدخّنون؟

 

 

 

 

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