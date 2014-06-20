ماذا تقول ليلى غفران عن إعدام قاتل ابنتها؟

وسط حالة من البكاء الممزوج بالفرح، عبّرت الفنانة ليلى غفران عن سعادتها بحكم الإعدام الصادر بحق قاتل ابنتها، وقالت "كنت أثق في القضاء المصري وفي نزاهته، وكنت واثقة أنّ حق ابنتي لن يضيع وأن القاتل سينال جزاءه".

وأضافت ليلى "كل ما أتمناه اليوم أن أذهب إلى بيت كل مصري وأشكره علي دعمه ومساندته لي، ووقوفه إلى جواري في هذه المحنة. واليوم فقط أشعر أن ابنتي ارتاحت في قبرها".

ليلى قالت بفرح شديد "الحمد لله المجرم اخذ جزاؤه وربنا يرحم ابنتي ويعوضني عن فراقها وأشكر القضاء على عدالته ونزاهته".