جورج كلوني يخيّب أمل عائلته

سافر النجم العالمي George Clooney الأسبوع الماضي إلى Augusta لزيارة عائلته وأقاربه.

Clooney سافر بمفرده من دون أن ترافقه خطيبته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، ممّا خيّب أمل عائلته التي تتوق إلى التعرّف إليها.

عمّة النجم الجماهيري Starla Clooney سربّت بعض التفاصيل حول زفاف George وعلم الدين، وقالت إنّ الحفل سيقام في شهر أيلول بإيطاليا.

وأضافت أن عائلة Clooney ستتوجّه الشهر المقبل إلى إيطاليا لمتابعة تحضيرات الزفاف، كما سيكون النجم Brad Pitt إشبين العريس.

يُشار إلى أنّ أمل علم الدين شاركت الأسبوع الماضي في قمّة لندن لمحاربة العنف الجنسي في الحروب والنزاعات، والتقت هناك النجمة Angelina Jolie وزوجها الممثل Brad Pitt.

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