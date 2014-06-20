أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

جورج كلوني يخيّب أمل عائلته

Google+ Print

سافر النجم العالمي George Clooney الأسبوع الماضي إلى Augusta لزيارة عائلته وأقاربه.

Clooney سافر بمفرده من دون أن ترافقه خطيبته المحامية اللبنانية أمل علم الدين، ممّا خيّب أمل عائلته التي تتوق إلى التعرّف إليها.

عمّة النجم الجماهيري Starla Clooney سربّت بعض التفاصيل حول زفاف George وعلم الدين، وقالت إنّ الحفل سيقام في شهر أيلول بإيطاليا.

وأضافت أن عائلة Clooney ستتوجّه الشهر المقبل إلى إيطاليا لمتابعة تحضيرات الزفاف، كما سيكون النجم Brad Pitt إشبين العريس.

يُشار إلى أنّ أمل علم الدين شاركت الأسبوع الماضي في قمّة لندن لمحاربة العنف الجنسي في الحروب والنزاعات، والتقت هناك النجمة Angelina Jolie وزوجها الممثل Brad Pitt.

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي