بعد وفاته كيف ستسكمل مشاهد حسين الإمام في "كلام على ورق"؟

بعد وفاة الفنان حسين الإمام بشكل مفاجىء قبل أسابيع، وقع مسلسل "كلام على ورق" في أزمة حقيقية بسبب المشاهد المتبقية للنجم.

وبعد عدّة جلسات عمل جمعت بين المخرج محمد سامي وبعض القائمين على المسلسل الذي تقوم ببطولته هيفا وهبي، والمزمع عرضه في شهر رمضان المقبل، قرر القائمون على العمل الاستعانة بدوبلير اسباني يشبه حسين الإمام، علماً بأن مشاهده لن تكون كثيرة لأن حسين صور مشاهد كثيرة من العمل، ولم يتبق له سوى عشرة مشاهد فقط، وسيلجأ سامي إلى التصوير من زوايا بعيدة خاصة وأن الدوبلير الأسباني يشبهه تماماً في الحجم، وإن كان سيحتاج فقط إلى تعديلات في تسريحه شعره لتشبه التسريحة التي ظهر بها الفنان الراحل في المشاهد التي صوّرها.

مسلسل "كلام على ورق" يشارك في بطولته إلى جانب هيفا وهبي كل من الفنانين أحمد زاهر وماجد المصري ونجلاء بدر وأمل رزق.