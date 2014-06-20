هكذا اعترفت داليا البحيري بتقدمها في السن

كشفت الفنانة داليا البحيري عن إنها لا تمتلك أي حساب شخصي على "فيس بوك" يحمل اسمها الحقيقي، موضحة أن لديها بالفعل حساب لكن ليس باسمها بل باسم آخر، ولا يوجد عليه سوى أصدقاءها الذين تعرفهم فقط.

وأضافت داليا خلال تصريحاتها لبرنامج "ستوديو دراما" على قناة "النيل المصرية"، إنها تعتبر أن من أهم محطاتها الفنية مسلسل "ريش نعام" و"صرخة انثى" وفيلم "كان يوم حبك" الذي أوضحت إنها تحبه وبذلت فيه مجهودا كبيرا، لكنه رغم ذلك لم يظهر بالشكل اللائق.

وقد تجاوزت داليا الحديث عن آخر مسلسلاتها "في غمضة عين" ولم تتحدث عنه، وهذا يعود إلى كم المشاكل التي حدثت أيام تصويره ومنها خلافاتها مع المطربة أنغام التي شاركتها البطولة.

وكشفت داليا عن أمنياتها في أن تقدم عمل أ كشن قائلة "رغم أني كبرت لكن لا زلت امتلك الصحة لأقدم هذه النوعية من الأدوار". وتابعت أنها تتمنى كذلك أن تجسد شخصية الملكة الفرعونية نفرتيتي.