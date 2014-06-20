أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

هكذا اعترفت داليا البحيري بتقدمها في السن

Google+ Print
هكذا اعترفت داليا البحيري بتقدمها في السن هكذا اعترفت داليا البحيري بتقدمها في السن

الجمعة 20-06-2014 17:13

كشفت الفنانة داليا البحيري عن إنها لا تمتلك أي حساب شخصي على "فيس بوك" يحمل اسمها الحقيقي، موضحة أن لديها بالفعل حساب لكن ليس باسمها بل باسم آخر، ولا يوجد عليه سوى أصدقاءها الذين تعرفهم فقط.
وأضافت داليا خلال تصريحاتها لبرنامج "ستوديو دراما" على قناة "النيل المصرية"، إنها تعتبر أن من أهم محطاتها الفنية مسلسل "ريش نعام" و"صرخة انثى" وفيلم "كان يوم حبك" الذي أوضحت إنها تحبه وبذلت فيه مجهودا كبيرا، لكنه رغم ذلك لم يظهر بالشكل اللائق.
وقد تجاوزت داليا الحديث عن آخر مسلسلاتها "في غمضة عين" ولم تتحدث عنه، وهذا يعود إلى كم المشاكل التي حدثت أيام تصويره ومنها خلافاتها مع المطربة أنغام التي شاركتها البطولة.
وكشفت داليا عن أمنياتها في أن تقدم عمل أ كشن قائلة "رغم أني كبرت لكن لا زلت امتلك الصحة لأقدم هذه النوعية من الأدوار". وتابعت أنها تتمنى كذلك أن تجسد شخصية الملكة الفرعونية نفرتيتي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي