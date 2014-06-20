لماذا انسحب النجوم من حفل التلفزيون الكويتي؟

محمد أمين- سيدتي نت

انسحب نجوم الدراما الكويتية والخليجية من حفل تلفزيون الكويت، الذي أقيم في أحد الفنادق الشهيرة للكشف عن تفاصيل الدورة البرامجية الجديدة للتلفزيون خلال شهر رمضان المقبل، وجاءت مغادرة أغلب النجوم عقب فترة قصيرة من بدء الحفل بسبب تأخر انطلاق الامسية عن موعدها ما أظهر شكل القاعة فارغة، رغم حرص نجوم الصف الاول في الكويت على التواجد باكراً في الحفل الذي نقل على الهواء مباشرة، وهم عبدالحسين عبدالرضا وحياة الفهد وسعاد عبدالله وسعد الفرج واسمهان توفيق وهدى حسين وحسين المنصور واحمد جوهر وباسمة حمادة واحلام حسن والنجوم الشباب نورة العميري وملاك ومحمد الحملي وغادة السني ومريم حسين.

وبدأ الحفل بكلمة وكيل الوزارة المساعد لشؤون التلفزيون الإعلامي يوسف مصطفى، الذي رحب بالحضور وقال إنه في كل عام يحرص تلفزيون الكويت بإعداد خارطة رمضانية متميزة حافلة في البرامج المتعددة التي تناسب خصوصية الشهر الفضيل، وتلبي تطلعات جميع فئات وشرائح المجتمع في كافة المجالات، الى جانب استقطاب النجوم الكبار في المسلسلات الدرامية المحلية كذلك المسلسلات العربية لنخبة من النجوم العرب.

وأعلن بعدها عن دورة رمضان، وكان لافتاً أن هناك مسلسلات تم إستبعادها في اللحظات الأخيرة رغم انتهاء تصويرها، حيث أن المسؤولين قرروا عرضها بعد شهر رمضان وتسليم المنتجين المنفذين مبالغهم المتفق عليها .