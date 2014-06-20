ميريام عطالله:أنا مدلّلة الصّحافة ولم أجرِ عمليّات تجميل والقلب "ميّت"

عفويّة وصريحة جداً.. وتتمتّع بروح مرحة، تجعلها تتجاوز كلّ سلبيّات الحياة بابتسامة واحدة منها..شقّت طريقها في الوسط الفنّي منذ ظهورها في برنامج "ستار أكاديمي"، ولا تزال تتنقّل لحدّ الآن بين التّمثيل والغناء.. شاركت في عدّة أعمال دراميّة.. وأطلقت أغنيات لاقت صدىً جيّداً.. وتطمح دائماً إلى الأفضل.. الفنّانة السّوريّة ميريام عطا الله حلّت ضيفة لطيفة على "سيّدتي نت"، وكان لنا معها اللقاء التالي.

أنتِ خرّيجة الموسم الأول من "ستار أكاديمي".. ما الذي اختلف في هذه البرامج بين اليوم والأمس؟

برامج المواهب عبارة عن "فشة خلق" للشّباب الموهوبين الذين يريدون أن يعبّروا عن أنفسهم و مواهبهم، ولا أرى أنّ شيئاً اختلف في هذه البرامج في سنواتنا هذه عن السّنوات الماضية. فقط، يتغيّر المتسابقون في كلّ عام.

كيف كانت أصداء آخر ألبوماتك "حاكيني"..

بصراحة، الأجواء العامّة لم تساعد في التّسويق بشكل كبير. ولكنّ الألبوم، يوماً بعد يوم، يحقّق انتشاراً أكبر، وخصوصاً بعد أن وقّعت عقداً مع شركة تسويق وتوزيع جديدة في مصر، والوضع بمصر أصبح أفضل وأهدأ.

ألا ترين أنّ تنقّلك بين الغناء والتّمثيل قد يوجد نوعاً من التشتّت، سواء بالنسبة إليك أو بالنسبة إلى جمهورك؟

من الممكن ذلك. ولكنّه بمرور الوقت أعتقد أنّ الصّورة ستترسّخ في أذهانهم، وسيربطون بين تواجدي بين الغناء والتّمثيل.

في سياق حديثنا عن التمثيل.. ما أبرز مشاركاتك الدراميّة هذا العام؟

شاركت بعمل وحيد وهو المسلسل السّوري "ما وراء الوجوه"، من إخراج مروان بركات، ومن بطولة نخبة من النجوم السوريين.

نرى أنّ العديد من الفنانات يتّجهن اليوم نحو المجال الإعلامي.. هل من الممكن أن نراكِ كمقدّمة برامج مثلاً؟

لا..فالفكرة لا تستهويني.

تصرّحين دوماً بأنك مظلومة في الوسط الفني ..لماذا؟

بالعكس، أنا أقول دائماً إنني "مدلّلة" لدى الإعلام، والصّحافيّون لا يقصّرون أبداً اتجاهي، والدّليل كثافة اللقاءات والاستضافات المكتوبة أو المسموعة أو المرئيّة.

بصراحة.. إلى أيّ مدى الغيرة موجودة في الوسط الفنّي بين الفنّانات؟

طبيعيّة وعاديّة، مثلها مثل الغيرة بين البنات أو النّاس في الحياة العاديّة، ولكنّها تختلف حسب الشّخص وثقته بنفسه وثقافته، وليس لها علاقة بالمهنة.

ما أخبار القلب والحب؟

"تضحك" .. وتجيب ساخرة: القلب "ميّت".

هل أجرت ميريام أيّ عمليّات تجميل؟

إلى حدّ الآن لا، وتضيف أيضاً ممازحة: "بعد كمّ سنة بس تبلّش الختيرة، ممكن إعمل عمليّات تجميل".

كيف تقضي ميريام شهر رمضان؟

أشارك الأصدقاء بطقوسهم، وأقضي معظم الشّهر الفضيل في الخيم الرّمضانية المليئة بالتّفاصيل الجميلة، متل الفوانيس وبيوت الشعر و"المولويّة" و"النّاعم".

ما أحدث مشاريعك الفنيّة؟

مؤخّراً، لديّ فيديو كليب "حاكيني"، من ألحان وتوزيع محمود عيد، وكلمات أنور درويش، وإخراج نانسي آيفزيان. والحمد لله، لاقى أصداء جميلة. كذلك، أستعدّ للعديد من الحفلات التي سأعلن عنها في وقت لاحق.

تابعوا أيضاً:

أخبار المشاهير على مواقع التواصل الإجتماعي عبر صفحة مشاهير أونلاين

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر تويتر "سيدتي فن"