بعد إنفصالها عن حبيبها..زوج جينيفر لوبيز يطلّقها

أصدر قاضي محكمة لوس أنجلوس العليا John Sandoz، قرار الطلاق لصالح النجمة العالميّة Jennifer Lopez والممثل الأمريكي Marc Anthony.

بعد انفصال 3 سنوات، أصبحت Lopez الآن امرأة مطلقّة بشكل رسميّ، فهل يحافظ النجمان على حياتهما العملية بعد انفصالهما عاطفياً؟

وقد اتفق الطرفان على أن تتولّى Jennifer البالغة من العمر 44 عاماً حضانة ولديهما التوأمين طوال الوقت، كما سمحت المحكمة لـ Anthony بأن يقضي معهما 7 أيّام في الشهر.

وأكدّت المصادر المقربّة من النجمين أنّ أيّاً منهما لم يطالب بنفقة زوجيّة أو بمبلغ مالي من أجل الأولاد، كما اتفقّا على أن يحجبا الأولاد عن وسائل الإعلام وعدسات الباباراتزي من أجل مصلحتهما.

يشار إلى أن Lopez، وبعد انفصالها عن زوجها Marc منذ حوالى 3 سنوات، ارتبطت بالراقص Casper Smart الذي يصغرها بـ 18 سنة، لكنّها انفصلت عنه منذ فترة قصيرة بسبب خيانته لها مع عارضة الأزياء Xristina Marie.

يذكر أنه منذ فترة قصيرة، حكمت المحكمة على Anthony بأن يدفع 26 ألفاً و800 دولار شهرياً لزوجته السابقة Dayanara Torres ، كنفقة لطفليهما: Christian البالغ من العمر 13 عاماً، و Rayan ابن التسع سنوات.

Lopez تطالب Anthony باستعادة شهرتها

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"