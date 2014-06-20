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هيئة الأرصاد :انكسار موجة الحر ابتداًء من الغد

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هيئة الأرصاد :انكسار موجة الحر ابتداًء من الغد هيئة الأرصاد :انكسار موجة الحر ابتداًء من الغد

 

أرشيفية

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم، إنه من المنتظر انكسار هذه الموجة شديدة الحرارة، إعتبارًا من يوم غد السبت بانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة يتراوح من 7 إلى 8 درجات مئوية على شمال البلاد ( السواحل الشمالية- محافظات الوجة البحرى والقاهرة – شمال الصعيد) ، وإن أستمرت الموجة شديدة الحرارة مؤثرة على أقصى جنوب الصعيد; ليسود بذلك إعتبارا من يوم السبت طقس معتدل نهارا على شمال البلاد ويميل للحرارة على شمال الصعيد شديد الحرارة على أقصى جنوب الصعيد خلال ساعات النهار يكون معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

ويرجع السبب فى هذا الانخفاض، إلى تأثر البلاد بإمتداد مرتفع العروض الوسطى مصحوبا برياح معظمها شمالية غربية قادمة من وسط وجنوب أوروبا مما يؤدى إلى الأنخفاض فى درجات الحرارة ويؤدى أيضا إلى نشاط للرياح على شمال الصعيد وفوق البحر الأحمر …هذا الأنخفاض مستمر على الأقل حتى يوم الإثنين المقبل.

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