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بوتين يجري محادثات هاتفية مع المالكي وعباس وأوباما

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بوتين يجري محادثات هاتفية مع المالكي وعباس وأوباما بوتين يجري محادثات هاتفية مع المالكي وعباس وأوباما

فلاديمير بوتين

يجري الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، محادثات منفصلة مع كل من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي والرئيس الأمريكي باراك أوباما، والرئيس الفلسطيني محمود عباس “أبو مازن”.

و أوردت وكالة أنباء نوفوستي الروسية، أن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، أبلغ الصحفيين اليوم “الجمعة” ، أن الرئيس الروسي سيبحث خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي اليوم الوضع في المنطقة ، مشيرًا إلى أن الوضع المتفاقم في المنطقة يثير قلقا كبيرا .

وأضاف “أوشاكوف” أن بوتين ينوي بحث الشأن العراقي ، وكذلك الشأن الأوكراني والشأن السوري مع نظيره الأمريكي باراك أوباما خلال اتصال هاتفي في الأيام القليلة المقبلة.

وأشار المسئول الروسي أن بوتين سيجري مع نظيره الفلسطيني في 25 يونيو الجاري محادثات تتناول مستقبل المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والوضع في منطقة الشرق الأوسط ، بالإضافة إلى توطيد العلاقات الثنائية وزيادة التعاون التجاري والاقتصادي المشترك ، حيث يصل عباس إلى روسيا الأسبوع المقبل في زيارة عمل .

ومن المقرر، أن يقوم بوتين في 24 يونيو الجاري بزيارة رسمية إلى النمسا يجري خلالها محادثات مع المستشار النمساوي ويلتقي برجال أعمال نمساويين.

وفي ما يخص تطورات الوضع في سوريا نوه المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية إلى أن روسيا ترى أنه من الضروري أن يساعد المجتمع الدولي سوريا على إنهاء معاناة أهلها.

أما بالنسبة للأزمة الأوكرانية فشدد بوتين خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الأوكراني أمس الخميس على ضرورة وقف إطلاق النار في منطقة النزاع في جنوب شرقي البلاد.

أ ش أ

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