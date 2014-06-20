مصرع سجين داخل قسم ثانى العاشر من رمضان بالشرقية

لقى سجين مصرعه متأثرًا بإصابته بتوقف عضله القلب أثناء حجزة بقسم ثانى العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقى اللواء سامح الكيلانى، مدير أمن الشرقية إخطارًا من العقيد إبراهيم سليمان رئيس فرع البحث بالعاشر من رمضان مفاده وفاة السجين “رمضان س ر – 28 سنة”، ومقيم بالعاشر من رمضان والمحبوس احتياطيًا بالقسم على ذمة القضية رقم 3396 لسنة 2014 قسم ثانى العاشر سرقة.

وأفادت التحريات الأولية أنه بعد بتوقيع الكشف الطبى على المتوفى بمعرفة مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة توقف لعضلة القلب ولا توجد شبهة جنائية.

تم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة للتصريح بالدفن.