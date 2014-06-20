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الزمالك يفكر في إعارة “سمير” لميونخ

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الزمالك يفكر في إعارة “سمير” لميونخ الزمالك يفكر في إعارة “سمير” لميونخ

 

احمد سمير

وافق مجلس إدارة الزمالك على رفع قيمة عقد أحمد سمير ظهير أيسر الداخلية من مليون جنيه إلى مليون ونصف المليون جنيه، وذلك بعد أن كادت الصفقة تفشل بسبب رغبة اللاعب في الإحتراف فى نادى ميونيخ 1860 الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الألماني عقب تلقيه عرض من النادى يفوق عرض الزمالك، ورغم أن الزمالك قام بشراء اللاعب من نادي الداخلية مقابل 750 ألف جنيه، واتفق مع سمير على الحصول على مليون جنيه إلا أن اللاعب لم يكن قد وقع على الإستغناء الخاص وهو ما كان يهدد الصفقة، وعند مقابلة اللاعب برئيس نادى الزمالك كان فى البداية يرفض التوقيع لولا رفع قيمة عقده التي اعتبرها تعويض عن فكرة الإحتراف، ثم عرض عليه أنه في حالة جلب عرض للزمالك بمقابل مادي جيد فسوف يوافق على إعارته للنادي الألماني لمدة عام.

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