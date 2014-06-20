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عمرو مصطفي: رصيد مصر من المنتجات البترولية آمن

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عمرو مصطفي: رصيد مصر من المنتجات البترولية آمن عمرو مصطفي: رصيد مصر من المنتجات البترولية آمن

معمل التكرير

أعلن الكيميائي عمرو مصطفى، نائب رئيس هيئة البترول للعمليات، عن انتظام إنتاج معامل التكرير المصرية من البنزين بأنواعه والسولار والمازوت والبوتجاز، مشيرًا إلى أن الرصيد الحالي من هذه المنتجات آمن ومتوافر ويغطى ما يزيد على 10 أيام، وهى من أعلى المعدلات.

وأكد عمرو مصطفى – فى تصريح له اليوم الجمعة – استمرار انتظام وصول الشحنات المستوردة من البنزين والسولار والمازوت لاستكمال احتياجات البلاد حتى نهاية الشهر الحالي، موضحا أن شحنات البنزين المستورد تبلغ 4 شحنات بكمية 120 ألف طن والسولار 8 شحنات بكمية 250 ألف طن والمازوت 255 ألف طن.

وأوضح، أن قطاع البترول يأخذ فى اعتباره الزيادة الملحوظة فى استهلاك البنزين والسولار خلال فترة نهاية الأسبوع ما بين القاهرة والمناطق الساحلية ويضخ كميات إضافية حيث يصل معدل ضخ البنزين إلى 26 مليون لتر يوميا مقابل 20 مليون لتر يوميا فى أيام الأسبوع الأخرى.

وأضاف أن السولار وصل ضخه إلى 52 مليون لتر يوميا مقابل 48 مليون لتر يوميا فى باقى الأسبوع، لافتا إلى أن هناك أرصدة كبيرة من المازوت والسولار بمحطات الكهرباء قابلة للسحب والاستخدام بلغت 162 ألف طن مازوت وحوالى 5ر22 الف طن سولار لتلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود،  مشيرًا إلى أن قطاع البترول يدفع بحوالى 25 الف طن مازوت يوميا وحوالى 1500 طن يوميا من السولار.

وقال إن قطاع البترول نجح فى توفير الكميات اللازمة من السولار لموسم الحصاد على الرغم من وجود عمليات تخزين تمت من بعض المستهلكين خوفا من حدوث لأزمات كما حدث فى العام الماضى، أملا أن يؤدى ذلك زيادة فى انتاج فى المحاصيل الزراعية.

أ ش أ

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