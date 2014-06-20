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مصرع وإصابة 11 من أسرتين في حادث تصادم سيارتين بالعلمين بالساحل الشمالي

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مصرع وإصابة 11 من أسرتين في حادث تصادم سيارتين بالعلمين بالساحل الشمالي مصرع وإصابة 11 من أسرتين في حادث تصادم سيارتين بالعلمين بالساحل الشمالي

 

أرشيفية

لقيت سيدة مصرعها وأصيب 10 أشخاص من أسرتين من محافظة الإسكندرية إثر تصادم سيارتيهم في نطاق مدينة العلمين بالساحل الشمالي عند الكيلو 82 طريق “إسكندرية – مطروح” وتم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى العلمين المركزي .

وكانت السيدة “عايدة فريد إبراهيم” 46 سنة  ،قد لقيت  مصرعها كما ،أسفر الحادث عن إصابة “عواطف فريد إبراهيم” 45 سنة تعانى كدمة شديدة بالوجه ، “ومارنيز ايوب وليم”  11 سنة  تعاني اشتباه ما بعد الارتجاج.

و”فايير نواس عماد”  11 سنة  ياشتباه ما بعد الارتجاج ، و”أم هاشم محمد حسن” 45 سنة  تعانى اشتباه خلع بالكتف الأيسر ، و”محمد عبد الله أحمد” 16 سنة اشتباه كسر بالساق الأيسر ، و”رجب مؤمن محمد”  31 سنة  اشتباه كسر بالساعد الأيسر ، و”أسماء محمد عبد الله”  33 سنة  تعانى اشتباه كسر بالساق ، و”أحمد إبراهيم توفيق” 31 سنة  يعانى كدمات وسجحات بالجسم ، و “أم هاشم السيد إبراهيم”  40 سنة  تعانى جرح متهتك باليد ، و”إبراهيم محمد عبد الله”  13 سنة  اشتباه كسر بالساعد الأيسر.

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