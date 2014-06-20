أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

غدًا .. “الأهلي” يجتمع مع “الفايد” لحل أزمة لجنة الأندية

Google+ Print
غدًا .. “الأهلي” يجتمع مع “الفايد” لحل أزمة لجنة الأندية غدًا .. “الأهلي” يجتمع مع “الفايد” لحل أزمة لجنة الأندية

اسماعيل الفايد

اتفقت إدارة الأهلي على عقد إجتماع بين المهندس محمود طاهر رئيس النادى غدًا مع وفد لجنة الأندية برئاسة إسماعيل فايد نائب رئيس نادى سموحة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين فى أعقاب الأزمة المندلعة بينهما في الفترة الأخيرة بسبب عدم رغبة الأهلي في المشاركة في اجتماعات اللجنة دون وجود جدول أعمال واضح وآلية عمل لها بخلاف التأثير السلبى لقرار لجنة الأندية الأخير بشطب عضوية الأهلى مع ناديي المقاولون ووادي دجلة بعد امتناعهم عن حضور الاجتماعات ورفض القرارات الخاصة بإلغاء الهبوط.

وكان وفد الأندية قد طلب تبكير موعد عقد الاجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى يتثنى لأعضاء الوفد متابعة مباريات فرقهم في كأس والتى تنطلق غدًا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن