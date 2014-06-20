غدًا .. “الأهلي” يجتمع مع “الفايد” لحل أزمة لجنة الأندية

اتفقت إدارة الأهلي على عقد إجتماع بين المهندس محمود طاهر رئيس النادى غدًا مع وفد لجنة الأندية برئاسة إسماعيل فايد نائب رئيس نادى سموحة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين فى أعقاب الأزمة المندلعة بينهما في الفترة الأخيرة بسبب عدم رغبة الأهلي في المشاركة في اجتماعات اللجنة دون وجود جدول أعمال واضح وآلية عمل لها بخلاف التأثير السلبى لقرار لجنة الأندية الأخير بشطب عضوية الأهلى مع ناديي المقاولون ووادي دجلة بعد امتناعهم عن حضور الاجتماعات ورفض القرارات الخاصة بإلغاء الهبوط.

وكان وفد الأندية قد طلب تبكير موعد عقد الاجتماع إلى الساعة الثانية عشرة ظهرًا حتى يتثنى لأعضاء الوفد متابعة مباريات فرقهم في كأس مصر والتى تنطلق غدًا.