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موظف يشعل النيران فى أرض الرى بالمنوفية لخلافات مع مقاول عليها

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موظف يشعل النيران فى أرض الرى بالمنوفية لخلافات مع مقاول عليها موظف يشعل النيران فى أرض الرى بالمنوفية لخلافات مع مقاول عليها

ارشيفية

نشب حريق هائل بقطعة أرض فضاء ملك لوزارة الرى بقرية كوم مازن مركز تلا ،وتمكنت قوات الدفاع المدنى والإطفاء من السيطرة الحريق الذى نشب بأخشاب ومستلزمات بناء ملك مقاول ، دون إصابات بشرية تم تحرير محضر بالواقعة .

وتلقى اللواء سعيد أبو حمد مدير أمن المنوفية إخطاراً من الرائد نصر القارح رئيس مباحث تلا بنشوب حريق بقطعة أرض فضاء بقرية كوم مازن ،وبالانتقال والفحص تم السيطرة على الحريق الذى نشب بكمية من الأخشاب مشونة بقطعة أرض فضاء على مساحة قيراطين ملك منافع الرى وضع يد “أحمد محمد غنيم” 33 سنة صاحب مكتب مقاولات ولم ينجم عن الحريق إصابات بشرية .

وتبين احتراق كمية من الأخشاب ،وبسؤال مالكها اتهم “أحمد محمد عبد النبى” 32 سنة موظف لخلافات على ملكية قطع أرض.

وبمواجهة المشكو فى حقه أنكر ما نسب إليه واتهم المبلغ وشقيقه بالتعدى عليه بالضرب لذات الخلافات ،وباشرت النيابة التحقيق .

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