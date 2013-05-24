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"دستور" الشرقية يُحمل وزير الكهرباء والمحافظ مسئولية وفاة أطفال الحضانات

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"دستور" الشرقية يُحمل وزير الكهرباء والمحافظ مسئولية وفاة أطفال الحضانات "دستور" الشرقية يُحمل وزير الكهرباء والمحافظ مسئولية وفاة أطفال الحضانات

حمل المهندس محمد نصار، أمين حزب الدستور بالشرقية، كلا من وزير الكهرباء أحمد إمام والمستشار حسن النجار محافظ الشرقية بصفتهما، أى خسائر قد تحدث فى أرواح 80 طفلاً من أطفال الحضانات بمستشفيات جامعة الزقازيق، نتيجة الانقطاع المستمر للتيار الكهربائى.

تشهد محافظة الشرقية بالتحديد منذ 8 أيام موجة من الظلام المتواصل، بجميع مدن وقرى المحافظة، لم تشهدها من قبل من انقطاع التيار الكهربائى لأكثر من 10 ساعات يومياً، على فترات متقطعة.

جدير بالذكر أن انقطاع التيار الكهربائى دفع المئات من أهالى مدينة "بلبيس" إلى محاصرة الكهرباء، وقطع الطريق الرئيسى "بلبيس – القاهرة"، بالإضافة إلى طريق "بلبيس – الزقازيق" لأكثر من 15 ساعة، وقيام العشرات من أهالى أبو كبير إلى التجمهر أمام إدارة كهرباء أبو كبير مطالبين تبرير من المسئولين عن انقطاع التيار الكهربائى بشكل متكرر أكثر من 5 مرات فى اليوم الواحد، مما أدى إلى حرق العديد من الأجهزة الكهربائية وتكبدهم خسائر فادحة.

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