الاتحاد الأوروبي يوافق على ضم ليتوانيا لمنطقة اليورو

حصلت ليتوانيا، الجمعة، على موافقة وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على انضمامها إلى منطقة اليورو في بداية العام القادم لتصبح العضو التاسع عشر في المنطقة.

وبعد انضمام ليتوانيا لمنطقة اليورو لن يتبقى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سوى تسع دول خارج المنطقة.

وجاءت الموافقة التي كانت متوقعة على نطاق واسع عقب توصية من المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الشهر بانضمام ليتوانيا إلى منطقة اليورو بعد امتثالها لجميع المعايير المطلوبة.

وتتمثل هذه المعايير في استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم وأسعار الفائدة والإبقاء على الدين العام والعجز داخل الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وينتظر الانضمام لمنطقة اليورو مصادقة زعماء الاتحاد الأوروبي أولا أثناء اجتماعهم في بروكسل الأسبوع المقبل ثم موافقة البرلمان الأوروبي. وقال مسؤول كبير بمنطقة اليورو يوم الإثنين إن من المحتمل أن تحصل ليتوانيا على الموافقة النهائية يوم 23 يوليو.