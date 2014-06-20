أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يوافق على ضم ليتوانيا لمنطقة اليورو

Google+ Print

حصلت ليتوانيا، الجمعة، على موافقة وزراء مالية دول الاتحاد الأوروبي على انضمامها إلى منطقة اليورو في بداية العام القادم لتصبح العضو التاسع عشر في المنطقة.

وبعد انضمام ليتوانيا لمنطقة اليورو لن يتبقى من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي سوى تسع دول خارج المنطقة.

وجاءت الموافقة التي كانت متوقعة على نطاق واسع عقب توصية من المفوضية الأوروبية في وقت سابق هذا الشهر بانضمام ليتوانيا إلى منطقة اليورو بعد امتثالها لجميع المعايير المطلوبة.

وتتمثل هذه المعايير في استقرار سعر الصرف وانخفاض التضخم وأسعار الفائدة والإبقاء على الدين العام والعجز داخل الحدود التي وضعها الاتحاد الأوروبي.

وينتظر الانضمام لمنطقة اليورو مصادقة زعماء الاتحاد الأوروبي أولا أثناء اجتماعهم في بروكسل الأسبوع المقبل ثم موافقة البرلمان الأوروبي. وقال مسؤول كبير بمنطقة اليورو يوم الإثنين إن من المحتمل أن تحصل ليتوانيا على الموافقة النهائية يوم 23 يوليو.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية