الشوفان يواجه شهيّتك...كيف؟

هل سمعت بفوائد الشوفان الصحيّة التي لا تعدّ ولا تحصى؟

مركز التغذية Low Cal Diet Clinic يُسلّط الضوء على أهميّة إدخال الشوفان في نظامك الغذائي، في ما يلي:

قد يُساعدك الشوفان في التخفيف من مستوى "الكوليسترول" والسكّر في الدم، فضلاً عن الحدّ من الشهيّة والتخفيف من الشعور بالجوع.

كيف يساعدك الشوفان في خسارة وزنك؟

يُعدّ الشوفان مصدراً أساسيّاً للألياف، فعند تناوله على وجبة الفطور، ستشعرين بالشبع لمدّة طويلة.

وبالمقابل، يُمكن للأطعمة التي تتناولينها على الفطور، والتي قد تكون غنية بالسكر والدهون أن تجعلك تشعرين بالشبع لمدّة قصيرة، ولكن بعد انقضاء هذه المدّة سيُعاودك الشعور بالجوع!

وإن جرّبت الشوفان قبل ذلك ولم يُعجبك طعمه، فامزجي معه الفاكهة والمكسّرات، فهكذا تحصلين أيضاً على مغذّيات إضافية.

كما يُمكن للتوابل، مثل القرفة وجوزة الطيب أن تُعطي نكهة رائعة للشوفان.ويُنصح بمزج الشوفان مع مختلف أنواع الفاكهة للحصول على "سموثي" طبيعي وصحي.

ونظراً إلى منفعته الكبيرة، ابحثي عن مختلف الطرق لتناوله يوميّاً، علماً أنّ 100 غرام من الشوفان يحتوي على حوالى 400 سعرة حراريّة.

وإليك بعض الأفكار لتستمتعي بتناول الشوفان:

• أضيفي مكسّراتك المفضّلة والفاكهة الأحبّ إلى قلبك، إلى كوب من الشوفان الساخن.

• احرصي على أن يتناول أطفالك بسكويت الشوفان.

• استخدمي دقيق الشوفان أو حتى حبّات الشوفان الكاملة بدل الطحين العادي، عند إعداد الخبز أو كعك "المافن".

• أضيفي الشوفان إلى رقائق الفطور (الكورنفليكس) الساخنة أو الباردة.

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