طريقة عمل الكنافة الخشنة

المقادير :

-كوب ونصف الكوب من السمن المذاب

-نصف كيلوغرام من عجينة الكنافة الخشنة (شعر) الجاهزة

-نصف كيلوغرام من الجبن العكاوي المنقوع بالماء لتحليته

-القليل من الفستق، للتزيين

للقطر (الشيرة):

-3 أكواب من السكر الخشن

- كوب من الماء

-ملعقة صغيرة من عصير الليمون الحامض

-ملعقة صغيرة من ماء الزهر

طريقة التحضير:

1- يُقسم السمن إلى قسمين:تُدهن صينيّة الفرن بالقليل من القسم الأول، ثم تُضاف نصف كمية عجينة الكنافة إليها، لتدهن بعدها بالكميّة المتبقية من القسم الأول من السمن، وترصّ باستخدام اليدين، ثم يوزّع الجبن.

2- تُضاف إلى صينية فرن ثانية الكميّة المتبقية من العجينة، وتوضع فوقها الكميّة المتبقية من السمن، وترصّ العجينة جيّداً باستخدام اليدين.ثم، يُقلب محتوى هذه الصينيّة فوق الجبن في الصينيّة الأولى، وتُخبز في الفرن حتى تصبح ذهبيّة اللون، لتحمّر بعدها، في جزئها العلوي.

3- لإعداد القطر (الشيرة):يوضع كلّ من السكر والماء، في قدر على النار، وتبقى حتى يذوب السكر تماماً، ثم يسكب عصير الليمون وماء الزهر، ويدع هذا الخليط يغلي لـ5 دقائق، حتى يتماسك القطر.بعدر بروده، يسكب فوق الكنافة التي تزيّن بالفستق الحلبي.

(هذه المقادير تكفي لأشخاص سبعة).

لا تفوّتوا أبداً متابعة تطبيق "سيدتي" لأنه دليلكم الوحيد في الطبخ والمطبخ وحمله الآن مجاناً على هذا الرابط

(أعدّ "الشيف" أيمن شلح، في مطعم البيت الفلسطيني، هذا الطبق).

تابعوا أيضاً:

المهلّبية بطريقة سهلة وسريعة

طريقة عمل الكريما الانكليزية