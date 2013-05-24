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"المصرى الديمقراطى" بالإسكندرية ينظم ورشة "تعزيز دور الأحزاب"

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"المصرى الديمقراطى" بالإسكندرية ينظم ورشة "تعزيز دور الأحزاب" "المصرى الديمقراطى" بالإسكندرية ينظم ورشة "تعزيز دور الأحزاب"

يعقد المعهد المصرى الديمقراطى بالإسكندرية برنامجاً جديدا بعنوان "تعزيز دور الأحزاب السياسية"، حيث تعقد المحاضرة الأولى يوم الأحد 26/5/2013 الساعة 7 مساء بمقر المعهد بالإسكندرية، يحاضر فيها وائل طوى الباحث السياسى.

يأتى ذلك فى إطار دور المعهد فى مساعدة الأحزاب للنهوض بمستواها وزيادة فعاليتها فى الشارع المصرى ومساعدة الأحزاب الجديدة فى بناء هيكل سياسى حقيقى ومساعدة الشباب على فهم العمل الحزبى والالتزام الحزبى وما هى الأحزاب.

ويتضمن البرنامج محاضرة كل أسبوع، تتناول قضية من القضايا والمشاكل التى تواجه الأحزاب، خاصة الأحزاب الجديدة التى ظهرت بعد الثورة.

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مصر 365