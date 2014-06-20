ورشة عمل لمدارس برنامج تنفيذ نظام إدارة الأداء بدمياط

صرح الدكتور سمير حسن محمد وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، بأن إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم سوف تقوم بعقد ورشة عمل يوم الثلاثاء المقبل لمدارس برنامج تنفيذ نظام إدارة الأداء تحت إشراف فاطمي الغريب موسى مدير عام إدارة التدريب بمديرية التربية والتعليم.

والمدارس هى اللغات التجريبية المتميزة، ومدرسة التجريبية المطورةالإعدادية إدارة دمياط ، العوامر ت.م ، ومدرسة السلام الابتدائية إدارة كفر البطيخ ، ومدرسة رأس البر ب.م إدارة عزبة البرج و الإعدادية بنات إدارة كفر سعد .

وأضاف وكيل الوزارة بأن فريق الدعم الفني والتدريب لهذه المدارس هم (فاطمي الغريب موسى ، لبنى زكريا الكرداوى ، عزة السيد دعدع ، وفاء إبراهيم الاتربى .