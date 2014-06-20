مساعد بوتين ينفي زيادة عدد القوات الروسية على الحدود مع أوكرانيا

نفى مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف المزاعم بأن روسيا تحرك قواتها تجاه الحدود الأوكرانية.

ونقل راديو (صوت روسيا) عن أوشاكوف قوله اليوم الجمعة “لا يوجد تعزيزات للوحدات العسكرية على الحدود، حيث إن عدد القوات الروسية المتواجدة هناك كاف” .. مشيرا إلى أن سبب عدم زيادة القوات هو قلق الحكومة الروسية من الوضع على الحدود مع أوكرانيا.

يذكر أن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” أندرس فوج راسموسن قال أمس الخميس إن روسيا استأنفت تعزيز وجودها العسكري قرب حدودها مع أوكرانيا، واصفا ذلك بأنه “خطوة مؤسفة إلى الوراء”.

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