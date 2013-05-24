"تمرد" بالدقهلية تعرض داتا شو "إخوان كاذبون" وتجمع توقيعات بشربين

نظمت حركة تمرد بمدينة شربين بمحافظة الدقهلية أمس الخميس، فعالية "إخوان كاذبون"، وقاموا بعرض "داتا شو" تحتوى على تصريحات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، ووعوده قبل الانتخابات، وتنصله من تنفيذها، وأيضا تم عرض ما سموه كذب ونفاق الإخوان منذ بداية الثورة حتى الآن.

شارك فى الفعالية محمد عصام وأحمد مصباح ومحمد سعد منسقو الحركة فى شرح حملة تمرد للمارة والمشاهدين وأهدافها، وقاموا بجمع ما يقرب من 1500 توقيع خلال ساعتين.

وفى سياق متصل أكد عمرو الحوتى منسق العمل الجماهيرى لقطاع وسط الدقهلية: "نستعد الفترة القادمة للانتشار فى كل قرى وعزب الدقهلية من أجل الوصول إلى المواطنين الذين فقدوا الثقة فى السياسة والانتخابات، بسبب ما وصلنا له الآن من زيادة فى أسعار السلع كالخبز والوقود وأيضا انقطاع الكهرباء".

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