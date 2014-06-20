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مستحضرات "فاتيكا" للعناية بالشعر

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مستحضرات "فاتيكا" للعناية بالشعر مستحضرات "فاتيكا" للعناية بالشعر

الجمعة 20-06-2014 13:36

أثمرت الدراسة التي أجرتها "فاتيكا" حول متطلّبات العناية بالشعر لدى المرأة العربية، بإطلاق مجموعة "حمام الزيت" التي تضم كريمات للعناية العميقة بالشعر بإستخدام الزيت الحار المعزَّز بالمكوّنات الطبيعية لعلاج شتى مشاكل الشعر. وتتوفر مجموعة "فاتيكا حمام الزيت" بأنواع مختلفة هي "فاتيكا ترطيب عميق"، "فاتيكا تغذية مكثفة"، "فاتيكا للحماية من تساقط الشعر"، "فاتيكا ضد القشرة"، "فاتيكا بالثوم"، و"فاتيكا لزيادة الحجم والقوّة" وفاتيكا بالحبة السوداء". وتم تطوير هذه المنتجات لتتلائم مع كافة أنواع الشعر ولمعالجة أبرز المشاكل مثل الشعر المتضرّر والمتساقط والقشرة والشعر الضعيف بطيء النمو والشعر الخفيف. ويدخل في تركيبة هذه المنتجات مجموعة من الأعشاب الفعّالة كالثوم والصبار والزيتون والبيض والليمون وزيت شجرة الشاي وجوز الهند، لتضمن شعراً جميلاً كامل الصحة.
وتعتبر "فاتيكا" العلامة التجارية الوحيدة في مجالها التي تستعين بفوائد الحبة السوداء في تطوير كريم بالزيت الحار لتقوية الشعر وجعله أكثر قوةً ولمعاناً. وتُعرف الحبة السوداء في البلاد العربية باسم "حبة البركة" لما تتمتّع به من مزايا شفائية أوحت لـ"فاتيكا" بصنع "حمام الزيت بالحبة السوداء" لتضمن عناية مكثّفة وحماية كاملة للشعر، إذ تحتوي الحبة السوداء على عناصر غذائية أساسية مثل الأحماض الأمينية والأحماض الدهنية أوميغا-3 وأوميغا-6 التي تحفّز وظيفة الخلايا وبالتالي تعزّز صحة الشعر. كما أنّها مصدرٌ غنيٌ بالمعادن والفيتامينات اللازمة لشعر قويّ ولامع.
ويعد "فاتيكا حمام الزيت بالحبة السوداء" كريماً سهل الإستخدام يوضع على الشعر الرطب بعد الإستحمام، ويترك لمدة 10 دقائق ثم يغسل جيداً فيعيد إلى الشعر الحيوية واللمعان المرجوين. ويساعد الإستخدام المنتظم لهذا المنتج في الحصول على شعر صحيّ ومتألّق بسعر جداً معقول دون الحاجة إلى الإستعانة بصالونات التجميل، الأمر الذي يؤكّد على أن "فاتيكا حمام الزيت بالحبة السوداء" هو الخيار الأمثل للحصول على شعر كثيف وحيويّ وصحيّ وقويّ من الجذور حتى الأطراف.

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سيدتي