لجمالك في رمضان... 10 استخدامات للفازلين تجعلك أكثر جمالا ً

الفازلين هو واحد من أرخص منتجات التجميل المتاحة في السوق ويجب أن تستخدميه يومياً لأنَّه يعد حلاً سحرياً لكثير من مشكلات البشرة مثل الجفاف والتشقق وغيرهما.

وفيما يلي تعرفي على أكثر من 10 استخدامات مذهلة للفازلين تجعلك أكثر جمالاً وتألقاً.

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١- يمكنك استخدام الفازلين لتهذيب شعيرات الحاجب المشعثة. في حال نفاد عبوة جل الحواجب، يمكنك غمس قطعة قطن في الفازلين ودهن منطقة الحاجب به.

٢- الفازلين من المستحضرات المفيدة للعناية بصحة الرموش. ضعي مسحة منه بمحاذاة جذور الرموش يومياً قبل النوم وستلاحظين أنَّها بدت أكثر كثافة وطولا في غضون أيام قليلة.

٣- تعانين من خشونة بشرة الكوع أو الركبة أو الكعب. فقط قومي بدهن هذه المناطق بالفازلين ثم غطيها بأكمام أو جوارب قطنيَّة طوال الليل. سوف يساعدك الفازلين على الوصول إلى بشرة ناعمة كالأطفال في وقت قصير.

٤- إذا كنت ترغبين بجعل عطرك يدوم طويلاً، فإنَّ الفازلين هو الحل الأمثل لك. فقط ادهني معصم اليد ومفصل الكوع والرقبة بالفازلين قبل نثر العطر على هذه المناطق.

٥- بعد الانتهاء من إزالة الشعر الزائد تكون البشرة ملتهبة وحساسة جداً، ووضع أي لوشن عليها قد يزيد من تهيجها، ومن هنا ننصحك بوضع طبقة من الفازلين سيجعل بشرتك ناعمة من دون حدوث احمرار أو تهيج لها.

٦- الفازلين يساعدك على علاج الجلد المتصلب المحيط بالأظافر، ويمكنك أيضاً الاستعانة به لدفع الأظافر للخلف أثناء عمل جلسة المناكير.

٧- هل نفد مزيل المكياج الخاص بك؟ لا تقلقي، فالفازلين يعمل كبديل رائع لمزيلات المكياج. فقط احرصي على غسل وجهك جيداً بعد الانتهاء من إزالة المكياج لضمان عدم تراكم أي رواسب قد تضر بالبشرة.

٨- يمكنك استخدام الفازلين كمقشر طبيعي للبشرة. أضيفي قليلاً من الملح إلى الفازلين واستخدمي المزيج في تدليك بشرة الجسم لدقائق قبل غسله. ستلاحظين أنَّ بشرتك قد أصبحت ناعمة ومنعشة.

٩- في حال عمل ثقب في الأذن في الفترة الأخيرة وتواجهين صعوبة في ارتداء الاقراط. يمكنك دهن الأذن بالفازلين لتسهيل عمليَّة إدخال القرط من خلال الثقوب.

١٠- قبل نزع شعيرات الحاجب الزائدة، ضعي قليلاً من الفازلين عليها لتقليل الألم الناتج عن إزالة الشعر.

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