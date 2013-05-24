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عادل لبيب يجتمع بالتنفيذيين لمواجهة مشكلة الطاقة وانقطاع الكهرباء بقنا

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عادل لبيب يجتمع بالتنفيذيين لمواجهة مشكلة الطاقة وانقطاع الكهرباء بقنا عادل لبيب يجتمع بالتنفيذيين لمواجهة مشكلة الطاقة وانقطاع الكهرباء بقنا

عقد اللواء عادل لبيب، محافظ قنا، اجتماعاً موسعاً بحضور المهندس أحمد مرتضى، رئيس قطاع الكهرباء، والدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، واللواء صلاح مزيد، مدير أمن قنا، والسيد أحمد عرابى سكرتير عام المحافظة، ومديرى المصالح ورؤساء المدن والقرى، ونواب مجلس الشورى وشخصيات عامة، وذلك لمناقشة أسباب انقطاع التيار الكهربائى لفترات طويلة خلال اليوم، مما أدى إلى تذمر المواطنين، خاصة أولياء أمور الطلاب فى الشهادات العامة الفنية والثانوية العامة بصفة خاصة، وكذلك أصحاب المحلات بصفة عامة والمؤسسات الحكومية.

وأكد لبيب على مسئولى مديرية كهرباء قنا ورؤساء المدن والقرى بالعمل على قطع التيار الكهربى بجميع شوارع المدن والقرى والطرق العمومية والخاصة خلال فترة الصباح، وفى المساء يتم تخفيف الإضاءة بنسبة 70% لأعمدة الإنارة بالشوارع، كما يقوم الجهاز التنفيذى بدوره فى ترشيد الكهرباء بحيث تقوم مراكز الشباب بالحد من عملية سوء استغلال التيار الكهربائى والتخفيض إلى 80%.

وفيما يتعلق بالمساجد والكنائس تقتصر الإضاءة على مواقيت الصلاة فقط، سواء الإضاءة والتكييف، وأيضا المآذن المساجد والكنائس، وبالنسبة للمصالح الحكومية جميعها منع أى إضاءة صباحا ويقتصر على بعض المكيفات نظرا لطبيعة الطقس لمحافظة قنا.

وأضاف لبيب، بالنسبة لعملية قطع التيار الكهربائى وتخفيف الأحمال فإنه تم التنسيق مع المهندس أحمد مرتضى رئيس قطاع الكهرباء على تحديد مواعيد ثابتة فى أوقات منتظمة أثناء فترة الذروة حتى يتمكن المواطنون من ترتيب أمورهم فى جميع مصالحهم الخاصة.

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مصر 365