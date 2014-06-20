أهالي شارع فيصل يرفعون صور السيسي ويلقون المياه على مسيرة للإخوان

قام منذ قليل عشرات من الأهالي بإلقاء المياه من الشرفات على مسيرة لأنصار تنظيم الإخوان أثناء مرورها بأحد الشوارع الجانبية بشارع فيصل لتفريقهم .

كما رفع الأهالي صور عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، مرددين هتافات مناهضة للإخوان ومؤيدة لحكم القضاء بإعدام قياداتهم .

نظم منذ قليل العشرات من أنصار تنظيم الإخوان مسيرة بشارع فيصل في محافظة الجيزة ، إعتراضا على إصدار القضاء حكم الإعدام على عدد من قيادات الجماعة .

ورفع المتظاهرون شارات رابعة العدوية وصور قتلاهم في أحداث الشغب خلال الفترة السابقة ورردوا هتافات مناهشة للرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم و القوات المسلحة .

(المراسل : أحمد دياب)