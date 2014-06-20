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الرئيس يهنىء الجالية المصرية في النمسا بقرب حلول شهر رمضان المبارك

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الرئيس يهنىء الجالية المصرية في النمسا بقرب حلول شهر رمضان المبارك الرئيس يهنىء الجالية المصرية في النمسا بقرب حلول شهر رمضان المبارك

نقل اليوم الجمعة سفير لدى النمسا وممثلها الدائم لدى المنظمات الدولية, خالد شمعة, التهنئة التي أرسلها الرئيس عبد الفتاح , إلى أبناء الجالية المصرية المقيمة في النمسا بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم.

وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي في تهنئته عن سروره بإرسال أصدق تهانيه القلبية إلى المصريين المغتربين بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم, داعيا الله العلي القدير أن يعيده على المصريين وأسرهم بالخيروالبركات, وأن ينعم على مصرنا الغالية بدوام العزة والرفعة.

وفي ذات السياق، استغل السفير خالد شمعة هذه الفرصة وتقدم بخالص التهاني إلى أعضاء الجالية المصرية المقيمة في النمسا بمناسبة حول شهر رمضان الكريم, داعيا الله أن يعيد الشهر الكريم بالخير والبركات على المصريين في الخارج والداخل.

أ ش أ

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