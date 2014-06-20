لجنة التحقيق الدولية : 700 مجموعة متطرفة تقاتل في سوريا لإقامة دولة إسلامية

أشارت كارلا ديل بونتي ، عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا إلى أن انتشار المجموعات المتطرفة التي تقاتل في سوريا لإقامة دولة إسلامية هناك في تعاظم مستمر، وأن عدد هذه المجموعات وصل حتى الآن إلى نحو 700 مجموعة .

وقالت ديل بونتي في حديث لوكالة أنباء ” إيتار ــ تاس ” الروسية نشرته اليوم الجمعة : ” إن نشاطات المرتزقة الأجانب وعناصر تنظيمي “جبهة النصرة” و”الدولة الإسلامية في العراق والشام” (داعش ) تُفضي إلى تعرض الشعب السوري لمعاناة لا يحتملها إنسان “.

وأضافت : ” يصعب في نهاية المطاف حصر جميع هذه المجموعات التي يفوق عددها الـ700 ، حيث ينشط كل منها على حدة ولا توجد قيادة موحدة لهذه التنظيمات يمكن تحديد هويتها” .

وذكرت ” إنهم متشددون ويمارسون القتل والتعذيب ويحاصرون المدن فتنقض عليهم من الجانب الآخر القوات الحكومية”. وتابعت ديل بونتي في حديها لــ ” إيتار ــ تاس ” : ” لقد صارت أعداد أكبر من المتطرفين والمرتزقة الأجانب تتوافد على سوريا، لافتة إلى أن الغاية الرئيسية للمتشددين الوافدين إلى سوريا تتمثل في إقامة خلافة إسلامية”.

وأشارت إلى أن لجنة التحقيق الدولية المستقلة حول انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا قدمت في 17 يونيو الجاري تقريرها التاسع حول حقوق الإنسان ، والذي حذر من أن الأحداث التي تشهدها سوريا وضعت منطقة الشرق الأوسط بأكملها على حافة حرب إقليمية شاملة.

وذكرت كارلا ديل بونتي أن ما يحدث في سوريا ينعكس بسلبية كبيرة على السكان ، مشددة على أن الأزمة في احتدام مستمر ولا يعير أحد أي اهتمام للسكان المدنيين .

واختمت حديثها بالقول: ” إن ما يجري في سوريا في حق المدنيين تمارسه المعارضة والقوات الحكومية على حد سواء، إذ يعذبون الناس في أماكن الاعتقال وعلى الحواجز وفي المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة “.

ا ش ا