الرئيس محمود عباس يزور روسيا الثلاثاء المقبل بدعوة من “بوتين”

يقوم الرئيس الفلسطيني محمود عباس يوم الثلاثاء المقبل بزيارة الي روسيا الاتحادية تستمر لمدة ثلاثة أيام بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين .

وأوضح سفير فلسطين لدى روسيا الاتحادية فائد مصطفى حسبما ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية “وفا ” أن الرئيس عباس سيلتقي خلال زيارته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء ديمتري ميدفيدف، وغيرهما من القيادات السياسية والدينية الروسية.

وسوف يتصدر جدول اعمال الزيارة التطورات السياسية التي سبقت واعقبت توقف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية في نهاية ابريل الماضي، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الرأي في القضايا الإقليمية والدولية المختلفة.

وأشارالسفير الفلسطيني إلى أن الرئيس عباس وبعد اختتام محادثاته في موسكو سوف يزور مدينة “سانت بطرسبورغ ” لإجراء محادثات مع قيادتها لتعزيز العلاقات الثنائية .

وكان وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكي قد صرح امس بان الرئيس ابومازن سيشارك خلال زيارته لروسيا في الاحتفالات المشتركة بمناسبة مرور ٤٠ عاما علي اقامة العلاقات الدبلوماسية بين فلسطين وروسيا.

ا ش ا