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المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يؤكد عدم رحيله عن الفريق

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المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يؤكد عدم رحيله عن الفريق المدير الفني للمنتخب الإنجليزي يؤكد عدم رحيله عن الفريق

أصر المدير الفني للمنتخب الانجليزي روي هدجسون على عدم تركه لوظيفته رغم الاعتراف بقرب توديع لنهائيات كأس العالم لكرة القدم في البرازيل.

ويغادر المنتخب الانجليزي رسميا البطولة اذا فشلت ايطاليا اليوم في التغلب على كوستاريكا.

وقال هدجسون “ليس لدي أي نية للرحيل ، كنت سعيدا جدا بالطريقة التى رد بها اللاعبون على العمل الذي حاولنا القيام به”.
> وأضاف “أشعر بخيبة أمل مريرة بالطبع ، ولكن لا أشعر أنني بحاجة إلى الاستقالة ، من ناحية أخرى ، إذا كان الاتحاد الانجليزي يعتقد أنني لست الرجل المناسب للقيام بهذه المهمة ، سيكون ذلك قرارهم، وليس قراري”.

وأكد المدرب ” لدينا فرص ضئيلة بشكل لا يصدق ، الامر يتوقف على فوز إيطاليا في المباراتين المقبلتين بعدد لا بأس به من الأهداف ، اضافة الى فوزنا على كوستاريكا بفارق أهداف مريح ، كان يجب علينا تحقيق نتيجة طيبة اليوم اما الفوز أو التعادل ، وهذا ما لم نحققه”.

وخسرت انجلترا مساء أمس أمام الأوروجواي بنتيجة 2/1 وهي نفس النتيجة التي خسرت بها المباراة الافتتاحية للمجموعة الرابعة أمام ايطاليا.

ا ش ا

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