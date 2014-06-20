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أمن مطروح يضبط 23 متسللًا مصريا قادمين من ليبيا

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أمن مطروح يضبط 23 متسللًا مصريا قادمين من ليبيا أمن مطروح يضبط 23 متسللًا مصريا قادمين من ليبيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن مطروح، اليوم الجمعة، من ضبط 23 مصريا حال تسللهم الحدود من ليبيا إلى داخل البلاد غربي السلوم بطريقة غير مشروعة، وتواجدهم بمنطقة عسكرية محظور تواجد المدنيين فيها.

وكان مدير أمن مطروح اللواء العناني حمودة قد تلقى إخطارا بضبط 23 مصريا من 8 محافظات، منهم 2 من أسيوط و5 من المنيا و6 من الأسكندرية و5 من الغربية و2 من الفيوم وواحد من كفر الشيخ وواحد من القاهرة وواحد من الشرقية، أثناء دخولهم إلى البلاد من ليبيا بطريقة غير مشروعة.. تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العسكرية.

ا ش ا

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