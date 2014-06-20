ضبط طن نخالة خشنة مجهولة المصدر فى حملة بالمنوفية

شنت مديرية التموين بالمنوفية حملة لضبط الأسواق والخارجين عن القانون وأسفرت عن ضبط طن نخالة خشنة مجهولة المصدر، وتم تحرير محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق .

تلقى اللواء سعيد ابو حمد مدير امن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث الشهداء يفيد بضبط محمد مصطفى انور 59 سنة مسئول عن محل اعف بناحية شارع بورسعيد مركز الشهداء ؛ وضبط طن نخالة خشنة مجهولة المصدر ؛ تم تحرير محضر يحمل رقم 8517 جنح مركز الشهداء لسنة 2014 وجارى العرض على النيابة .

فيما تمكنت مباحث تموين المنوفية من تحرير 18 محضر تموين في مجال الرقابة على المخابز البلدى والطباقى وذلك ضمن حملات موسعة على المحال والمخابز .

وتم تحرير 12 محضر عدم الإعلان عن الاسعار وعدم وجود شهادة صحية ومزاولة نشاط تجرى بدون ترخيص ؛ و6 محاضر انتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات ولعدم تواجد المدير المسئول .

> فيما حررت مباحث التموين محضر رقم 15968 جنح مركز قويسنا ضد محمد منير على السيد 47 سنة مسئول عن مستودع غاو بناحية قرية ميت بره بمركز قويسنا ؛ لقيامه بعدم مزاولة النشاط ” مستودع غاز ”

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