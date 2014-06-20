بالصور..أعمدة كهرباء سوهاج عكس التيار

على الرغم من حالة الغضب الشديد لمواطنى محافظة سوهاج من الانقطاع المتكرر للتيار الكهربى والذى تجاوز 4 مرات على مدار اليوم فى عدة مناطق وذلك ضمن إجراءات الحكومة لتخفيف الأحمال إلا أن استمرار إنارة الأعمدة الكهربائية فى أوقات الصباح والظهيرة بمنطقة كوبرى سوهاج العلوى وعلى بعض الوصلات على الطريق السريع أصبح شئ يثير الاستغراب والتعجب للعديد من الشباب والذين يتناولون تلك الصور على مواقع التواصل الاجتماعى، الأمر الذى جعل عدسة وكالة «أونا» تتحرك صوب تلك الأماكن التى يتحدث عنها الشباب عبر الفيس بوك وكانت جولتنا الأولى بمنطقة كوبرى سوهاج العلوى والذى يحتوى على أكثر من 300 عمود كهرباء ووجدنا اغلبها بالفعل مضاء وكانت الجولة الساعة العاشرة صباح اليوم.

أما الجولة الثانية كانت على الطريق الزراعى الغربى ووجدنا الوصلة من امام قرية الدويرات وحتى مدخل العسيرات مضاءة ايضا او على الاقل كل الاعمدة التى تحمل مصابيح غير معطلة شاهدناها منارة رسالة يرسالها الشباب الى العاملين بقطاع الكهرباء بالاستيقاظ مبكرا للقضاء على تلك الظاهرة.