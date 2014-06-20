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إصابة 4 أفراد شرطة في اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي محكوم عليه بالبحيرة

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إصابة 4 أفراد شرطة في اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي محكوم عليه بالبحيرة إصابة 4 أفراد شرطة في اشتباكات بين قوات الأمن وأهالي محكوم عليه بالبحيرة

صورة أرشيفية

أصيب 4 أفراد شرطة بمحافظة البحيرة بجروح متفرقة بأنحاء الجسد إثر قيام أهالى محكوم عليه بمركز بدر ، بالتعدى على قوات الأمن أثناء حملة تنفيذ أحكام لتمكين المتهم من الهرب.

وكان اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء قيام الملازم أول مصطفى محمود زكى معاون مباحث مركز شرطة بدر والقوة المرافقة باستهداف منزل المحكوم عليه أنس عبد الماجد النحاس (30 عاما ، عاطل) ومقيم بمركز بدر ، والمطلوب ضبطه لتنفيذ 9 أحكام حبس (جزئي ومستأنف).. وعقب ضبطه تجمع بعض أهليته وقاموا بقذف القوات بالحجارة وتمكين المحكوم عليه من الهرب ،
> وقد تمت السيطرة على الموقف وضبط كل من عبد الماجد عبد العزيز النحاس (49 عاما ، تاجر) والد المحكوم عليه ، وتامر حمدي سعد (30 عاما ، عاطل) .

ونتج عن ذلك إصابة كل من أمين شرطة سامى منير الحداد ، ورقيب شرطة وائل رجب خليل ، وخفير نظامى عبد العظيم صبرى عبد العظيم ، ومجند سائق رمضان على خليفه ، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم وتم نقلهم لمستشفى بدر العام.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى كلفت إدارة البحث الجنائى بضبط المحكوم عليه الهارب وباقى المتهمين.

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