منى سلمان تطلق مبادرة «شفت مخالفة» لمحاصرة انتهاكات الشارع المصري

أطلقت الإعلامية منى سلمان فى برنامجها “مصر فى يوم” حملة لتتبع حالات انتهاك حرمة الشوارع بإلقاء القمامة ومخلفات مواد البناء بها تحت اسم “شفت مخالفة” ، وأكدت أن هذه المبادرة جاءت كنوع من البلاغ المفتوح والمساهمة المجتمعية لرصد الأشخاص الذين ينتهكون القانون على الرغم من تغليظه، وفرض غرامات قد تصل فى بعض الأحيان للحبس، وأشارت أن الأسوء هو حدوث هذه الإنتهاكات من بعض جامعى القمامة نفسهم الذين ينقضون القمامة ويرمون الباقى على قارعة الطريق.

وطالبت منى سلمان جمهورها أن يرصد ويصور هذه المخالفات ويرسلها لصفحات البرنامج على الفيس بوك وتويتر إذا تعثر الإبلاغ عنها فى الشرطة.

ويقوم فريق عمل البرنامج باستقبال المخالفات وتصنيفها وعرضها في فقرة ستخصص لهذا الأمر على أن يتم اطلاق احصاءات لاحقا عن أكثر الأحياء التي تعاني من المخالفات.