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CNN : نزوح مليون شخص من العراق بسبب هجوم داعش

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CNN : نزوح مليون شخص من العراق بسبب هجوم داعش CNN : نزوح مليون شخص من العراق بسبب هجوم داعش

ذكرت (سي إن إن) الأمريكية، اليوم الجمعة، أن الهجوم الذي شنه تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش” على المدن العراقية أدى إلى نزوح أكثر من مليون شخص في غضون بضعة أيام فقط.

وأشارت الشبكة – في تقرير بثته على قناتها التليفزيونية – إلى أن 500 ألف شخص نزحوا من مدينة الموصل، أول مدينة وقعت تحت سيطرة داعش، ونحو 480 ألف شخص نزحوا من محافظة الأنبار التي تقع غربي العاصمة بغداد، وهناك عدة آلاف آخرين نزحوا من مدن تلعفر وتكريت وسامراء المحاصرة.

ويتزامن اليوم 20 يونيو مع يوم اللاجئ العالمي أو اليوم العالمي للاجئين، في الوقت الذي تتسبب فيه الأزمة العراقية في نزوح ولجوء المزيد من المدنيين كل ساعة.

وأعلنت المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في وقت سابق أن 2ر51 مليون شخص أجبروا على الفرار من ديارهم في جميع أنحاء العالم بحلول نهاية العام الماضي، وهو أعلى رقم للنازحين منذ الحرب العالمية الثانية.

أ ش أ

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