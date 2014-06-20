عمرو موسى: وزير الخارجية الفرنسي واثق في قدرة مصر على استعادة دورها الإقليمي

التقى عمرو موسي وزيرالخارجية الأسبق، أمس الخميس، وزير الخارجية الفرنسي لوران فابوس، ودار اللقاء بينهما حول عدد من القضايا الإقليمية فى ضوء التغييرات التي يمر بها العالم العربي و باقى دول الشرق الأوسط.

وأكد الوزير الفرنسي ثقته فى استعادة مصر دورها الإقليمي وكانت الخطوة الاولي وقف تجميد عضويتها فى الاتحاد الأفريقي، وتطرق الحديث إلى موقف أوروبا وفرنسا خاصة عن مستقبل القضية الفلسطينية والحقوق العادلة للشعب الفلسطيني .

وطرح الطرفان مستقبل الاتحاد اليورو متوسطى واتفاقية برشلونة و سبل تطوير وتجديد هذا الاتحاد بأبعاد إقليمية أكثر فاعلية، كما تطرق الحديث الى التطورات الخطيرة علي الساحات السورية و العراقية والليبية.

وفي نهاية اللقاء، تبادل موسي وفابيوس اخر مستجدات الملف الإيراني و الوضع الإقليمي وتطوراته .