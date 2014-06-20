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ضبط 250 علبة مبيدات حشرية مع مصرى تخفى وسط المعتمرين بالمطار

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ضبط 250 علبة مبيدات حشرية مع مصرى تخفى وسط المعتمرين بالمطار ضبط 250 علبة مبيدات حشرية مع مصرى تخفى وسط المعتمرين بالمطار

المطار

تمكنت السلطات الجمركية بمطار القاهرة الدولى اليوم من إحباط محاولة تهريب 250 علبة مبيدات حشرية و 25 محمولًا ماركات عالمية مع راكب مصرى قادم من أخفاها داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك وبيع المضبوطات داخل الأسواق وتحقيق مكاسب مادية .

وذكرت مصادر جمركية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات وصول ركاب الطائرة السعودية القادمة من جدة اشتبه مأمور الجمرك فى الراكب الذى كان وسط المعتمرين وبتفتيشه عثر معه علي250 علبة مبيدات حشرية أخفاها داخل الأوانى المنزلية ووزع على ركاب أخرين محاولًا تضليل الجمارك وتم ضبط 25 محمولا بحقائبه .

وتم إبلاغ احمد حسن رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة لتحرير محضر بالواقعة وتحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية مع الراكب .

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أونا

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