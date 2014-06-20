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تنفيذ 41 حكم وقرار قضائي وإداري بسوهاج‎

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تنفيذ 41 حكم وقرار قضائي وإداري بسوهاج‎ تنفيذ 41 حكم وقرار قضائي وإداري بسوهاج‎

مديرية أمن سوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر مدير أمن سوهاج، من تنفيذ عدد 41 حكم وقرار قضائي وإداري بدائرة المديرية  .

في مركز شرطة طما، تم إزالة 15 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية ، وتنفيذ 2 قرار صادر من الإدارة العامة للري و تم التنفيذ بمعرفة مسئولي الزراعة والري ، وفي مركز شرطة المنشاة، تم إزالة 14 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية .

وفي مركز شرطة اخميم ، تم تنفيذ 5 حكم وقرار قضائي وتم التنفيذ بمعرفة قلم المحضرين، وفي مركز شرطة سوهاج تم تنفيذ 5 قرار صادر من الإدارة العامة لحماية النيل وتم التنفيذ بمعرفة مسئولي حماية النيل ، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة .

ومـا زالت جهود المديرية مستمرة فـي تنفيذ كافــة الأحكام والقـرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظة .

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