أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

قتيلان وعدد من الجرحى حصيلة أولية لاستهداف انتحاري لحاجز أمني لبناني

Google+ Print
قتيلان وعدد من الجرحى حصيلة أولية لاستهداف انتحاري لحاجز أمني لبناني قتيلان وعدد من الجرحى حصيلة أولية لاستهداف انتحاري لحاجز أمني لبناني

سقط قتيلان وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للانفجار الذي استهدف حاجز لقوى الأمن الداخلي اللبناني في منطقة ضهر البيدر بجبل لبنان بشرق بيروت .

وأفادت المعلومات الأولية بأن الانتحاري فجر نفسه باستخدام حزام ناسف.

وتعد ضهر البيدر منطقة حيوية للغاية لأنها تعد الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت وجبل لبنان بالبقاع اللبناني والعاصمة السورية دمشق ، ونظرا لأهميتها الاستراتيجية كان القوات السورية لها تمركز قوي خلال فترة الوجود السوري.

على صعيد آخر.. أفادت معلومات بأن شعبة الأمن الداخلي اللبنانية والأمن العام ألقت القبض على شخصين في فندق بمنطقة الحمرا بقلب بيروت ضمن مجموعة إرهابية من جنسيات عربية تضم نحو 20 شخصا كانت تنوي اغتيال شخصيات سياسية ودينية رسمية وغير رسمية والقيام بعمليات إرهابية.

وكانت حركة امل اللبنانية قد ألغت اليوم مؤتمرا حاشدا لها في بيروت كان سيحضر فيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بناء على طلب وزارة الداخلية اللبنانية لأسباب أمنية حيث يشتبه في أن المؤتمر كان مستهدفا.

كما أعلن وزير الشئون الإدارية اللبناني نبيل دوفريج أن إرجاء حركة “أمل” مؤتمرها جاء بناء على معلومات أمنية، موضحا أنه هناك معلومات عن محاولات اغتيال سوف تطال شخصيات سياسية في لبنان ومن بينها رئيس المجلس النواب نبيه بري وبعض الشخصيات من قوى “14 آذار”.

ا ش ا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا