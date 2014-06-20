قتيلان وعدد من الجرحى حصيلة أولية لاستهداف انتحاري لحاجز أمني لبناني

سقط قتيلان وعدد من الجرحى في حصيلة أولية للانفجار الذي استهدف حاجز لقوى الأمن الداخلي اللبناني في منطقة ضهر البيدر بجبل لبنان بشرق بيروت .

وأفادت المعلومات الأولية بأن الانتحاري فجر نفسه باستخدام حزام ناسف.

وتعد ضهر البيدر منطقة حيوية للغاية لأنها تعد الطريق الرئيسي الذي يربط بيروت وجبل لبنان بالبقاع اللبناني والعاصمة السورية دمشق ، ونظرا لأهميتها الاستراتيجية كان القوات السورية لها تمركز قوي خلال فترة الوجود السوري.

على صعيد آخر.. أفادت معلومات بأن شعبة الأمن الداخلي اللبنانية والأمن العام ألقت القبض على شخصين في فندق بمنطقة الحمرا بقلب بيروت ضمن مجموعة إرهابية من جنسيات عربية تضم نحو 20 شخصا كانت تنوي اغتيال شخصيات سياسية ودينية رسمية وغير رسمية والقيام بعمليات إرهابية.

وكانت حركة امل اللبنانية قد ألغت اليوم مؤتمرا حاشدا لها في بيروت كان سيحضر فيه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بناء على طلب وزارة الداخلية اللبنانية لأسباب أمنية حيث يشتبه في أن المؤتمر كان مستهدفا.

كما أعلن وزير الشئون الإدارية اللبناني نبيل دوفريج أن إرجاء حركة “أمل” مؤتمرها جاء بناء على معلومات أمنية، موضحا أنه هناك معلومات عن محاولات اغتيال سوف تطال شخصيات سياسية في لبنان ومن بينها رئيس المجلس النواب نبيه بري وبعض الشخصيات من قوى “14 آذار”.

ا ش ا