مسئول فلسطيني: غارات الاحتلال تستهدف البنية التحتية الخدماتية لغزة

أكدت وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطيني أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتواصلة على قطاع غزة منذ عدة أيام استهدفت بشكل مباشر البنية التحتية لسكان القطاع ومصانع وورش.

وقال الناطق باسم الوزارة إياد البزم في تصريح صحفي اليوم إن ” آخر استهدافات الاحتلال طالت فجر اليوم الجمعة مصنعا للألبان ما تسبب باحتراقه، إضافة لترويع الآمنين والأطفال في أوقات متأخرة من الليل”.

وأضاف أن غارات الاحتلال خلال الأيام الماضية “خلفت عشرات الإصابات بين المواطنين، في دلالة واضحة على أن الاحتلال يستهدف عوامل صمود شعبنا في ضوء حصار خانق منذ 8 سنوات دون أي تحرك عربي ودولي للجم العدوان وحماية أبناء شعبنا في الضفة والقطاع”.

وكانت طائرات الاحتلال شنت فجر اليوم الجمعة سلسلة غارات متفرقة على مناطق مختلفة في قطاع غزة مما أدى إلى إصابة ستة فلسطينيين بينهم أربعة أطفال وسيدة ومسن بجراح متوسطة.

ويأتي القصف الإسرائيلي المستمر لليوم الخامس على التوالي على خلفية اختفاء ثلاثة مستوطنين في منطقة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة منذ مساء الخميس الماضي.كما يأتي ردا على سقوط صاروخين أطلقا من قطاع غزة مساء أمس على المستوطنات المحاذية للقطاع.

ا ش ا