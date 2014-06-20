وفاة مسجون بمستشفى ناصر بشبرا الخيمة إثر إصابته بخلل فى وظائف الكبد

توفى مسجون إثر إصابته بخلل فى وظائف الكبد بمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

تم اخطار اللواء محمود يسرى، مدير أمن القليوبية، بالواقعة من العقيد جمال الدغيدى رئيس فرع البحث الجنائى يفيد بتلقيه اشارة من المسشتفى بوصول هشام احمد عبد الرحمن 50 سنة عامل والمحبوس احتياطيا بقسم ثان اكتوبر – امن الجيزة على ذمه القضيه رقم 3837 جنح قسم ثان اكتوبر لسنه 2014م ” تزوير ” وبرفقتة الحراسه اللازمة محولاً من مستشفى اكتوبر المركزى نفاذاً لقرار النيابه العامة فى هذا الشأن لاصابته بخلل فى وظائف الكبد وتسمم دموى واضطراب بدرجة الوعى وهبوط حاد بالضغط وتم حجزه بالمستشفى تحت الحراسه اللازمة وتوفى اثناء تقديم العلاج اللازم له على اثر هبوط حاد بالدوره الدمويه والتنفسيه و تم التحفظ على الجثه بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابه العامة و تم اخطار قسم ثان اكتوبر لاتخاذ الاجراءات اللازمه والعرض على النيابة المختصة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5 احوال قسم اول شبرا الخيمه ، وجارى ارساله لقسم ثان 6 أكتوبر للاختصاص.