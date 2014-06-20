غداً..النطق بالحكم علي «بديع» و682 إخواني فى أحداث العدوة بالمنيا

تصدر، غداً السبت، محكمة جنايات المنيا أحكامها علي 683 متهما من قيادات وأنصار جماعة الأخوان الإرهابية، علي رأسهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، لإتهامهم بارتكاب اعمال عنف وتخريب بمركز شرطة العدوة وقتل الابرياء والشروع في القتل إبان فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سعيد يوسف محمد رئيس المحكمة وعضوية المستشارين ابراهيم وليد وطلعت جودة بحضور رؤساء ووكلاء النيابة العامة وهم محمد ابو الحسب وايهاب صلاح وعمرو الوكيل وكامل مختار.

والقضية متهم فيها 683 «120 محبوسا احتياطيا و563 هاربين» كانت النيابة احالتهم الي المحاكمة ووجهت لهم تهم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المجني عليهم من ضباط وافراد الشرطة بقصد ترويعهم وإلحاق الاذي بهم وفرض السطوة عليهم والبلطجة والسرقة بالاكراه والاتلاف العمدي ووضع النار عمدا في مباني ومراكز الشرطة باستخدام المولوتوف بقصد إلحاق ضرر جسيم بالبلاد والانضمام الي تنظيم ارهابي ومساعدته في جلب الاسلحة والادوات لارتكاب افعال إرهابية وادارة جماعة الغرض منها الدعوة الي تعطيل أحكام الاعلان الدستوري المؤقت وإلاضرار بالوحدة الوطنية ، كما شكلوا تجمهرا يضر بالسلم العام للاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة وقتلوا اثنين وشرعوا في قتل العشرات عمدا مع سبق الاصرار والترصد أمام مركز شرطة العدو وقتلوا نائب مأمور مركز شرطة مطاي وحاولوا التأثير علي رجال السلطة العامة ومنعهم من أداء اعمالهم بالقوة والعنف كما مكنوا وسهلوا وساعدوا 58 متهما من الهرب من مركزي الشرطة واخفوا اشياء مسروقة ومتحصلة من جرائمهم.

وكان المتهمون ارتكبوا جرائمهم إبان احداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة في 14 اغسطس الماضي وأحالتهم النيابة العامة للمحاكمة في فبراير الماضي وحددت محكمة استئناف بني سويف جلسة الثلاثاء 25 مارس لنظر القضية واستغرقت في نظرها جلسة واحدة فقط استمعت خلالها لتلاوة امر الاحالة ومرافعة النيابة وسماع 30 من شهود الاثبات فيما امتنع الدفاع عن المتهمين الـ683 عن حضور الجلسة لتقرر المحكمة حجز القضية للحكم بجلسة 28 ابريل لتصدر في هذه الجلسة قرارا باحالة اوراق المتهمين الـ 683 الي فضيلة مفتي الديار المصرية وتحدد جلسة الغد للنطق بالحكم.

كانت النيابة وجهت للمتهمين من الثالث وحتي المتهم 683 يوم 14 اغسطس الماضي بدائرة مركز شرطة العدوة محافظة المنيا اشتركو واخرون مجهولون في التجمهور المؤلف من اكثر من خمسة اشخاص من شأنه ان يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء علي الاشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير علي رجال السلطة العامة ومنعهم من اداء اعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وادوات مما تستخدم في الاعتداء علي الاشخاص وقد وقعت تلك الجريمة تنفيذا للغرض المقصود منه التجمهر مع علمهم بارتكاب جرائم مقترنة بالجريمة الاولي وهي :استعرضوا وآخرون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموها ضد المجني عليهم الواردة اسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم والحاق الاذي المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بان تجمع المتهمون واخرون مجهولون من اعضاء جماعة الإخوان والموالين لهم في مسيرات متوجهين الي ديوان مركز شرطة العدوي محال اعمالهم بعضهم حاملا اسلحة نارية واسلحة بيضاء والبعض الاخر حاملا ادوات معدة للاعتداء علي الاشخاص .