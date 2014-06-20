وزير خارجية النمسا غاضب بسبب ظهور أردوغان في فيينا: جلب الصراع الانتخابي لبلادنا

أعرب وزير خارجية النمسا سباستيان كورتس اليوم الجمعة عن انزعاجه من الكيفية التي ظهر بها رئيس وزراء تركيا رجب طيب أردوغان في العاصمة فيينا أمس، قائلا إن “الظهور كان غير مناسب على الإطلاق”، وأضاف منتقدا “لقد جلب أردوغان الصراع الانتخابي التركي إلى النمسا وتسبب في حدوث اضطراب”، لافتا إلى التظاهرات المؤيدة التي خرجت أمس في مواجهة تظاهرات معادية لرئيس الوزراء التركي.

وتابع كورتس معلقا على الكلمة التي ألقاها أردوغان أمام أنصاره فى العاصمة النمساوية – قائلا “لقد كانت أكثر تحفظا من الكلمة التي ألقاها في ألمانيا”، لكنه أشار في المقابل إلى “المشاكل التي تسبب في حدوثها بالنمسا”، وأضاف “إذا تم لقاء اليوم مع رئيس الوزراء التركي سوف أخبره بذلك صراحة”.

وفي السياق ذاته، أعرب كورتس عن امتعاضه لمخاطبة رئيس الوزراء التركي مواطنين نمساويين من أصول تركية على أنهم مواطنون أتراك، لافتا إلى أن هذا الخطاب يثير مشكلة الانتماء لدى الجالية التركية المقيمة بالنمسا.

يذكر أن رئيس وزراء تركيا وجه أمس كلمة أمام نحو 20 ألفا من مؤيديه في العاصمة فيينا، في الوقت الذي خرجت فيه تظاهرات لمواطنين أتراك يعترضون على زيارة أردوغان الخاصة إلى النمسا، واستخدام الزيارة لأغراض دعائية استعدادا لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في شهر أغسطس القادم، مما أسفر عن وقوع إصابات واشتباكات بين الجانبين.

أ ش أ