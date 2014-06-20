أخبار عاجلة

لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
صور وفيديو.. المدير الفني الجديد للزمالك يصل القاهرة -
تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن -
تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يوضح دور رئيس الفيفا فى انتخابات الكاف -
لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. “داعش” يدمر مواقع أثرية ويحرق كنائس الموصل التاريخية

Google+ Print
تدمير تمثال بابلى

تدمير تمثال بابلى

 

حطمَ عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، المُسيطر على مدينة الموصل، شمالي بغداد، أغلب القبور الأثرية يمتد تاريخها لآلاف السنين، وأحرقوا وأغلقوا كل الكنائس الكائنة في المدينة.

 

ونبه ساسة المكون المسيحي، من تدمير منازل المسيحيين في نينوى ومركزها، التي تحولت مقارٍ لتنظيم “داعش” بعد تهجير قاطنيها أو قتلهم لعدم انتمائهم للدين الإسلامي.

 

قبة البنت فى العراق

قبر البنت قبل تدميره فى مدينة الموصل العراقية

وتحدث شاهد عيان من سكنة منطقة باب سنجار في الساحل الأيمن من الموصل، يدعى بهاء سالم (33 عاماً)، لـ”أنباء موسكو”، مؤكداً إحراق وإغلاق كل الكنائس في مدينة الموصل، على يد تنظيم “داعش”.

وشهد سالم، تهديم تنظيم “داعش”، لقبر البنت الذي يعود تاريخه لأكثر من 200 سنة، والكائن في باب سنجار، والذي كان مزارا للسائحين وقاطني المدينة.

ونوه سالم، إلى أن عناصر التنظيم توعدوا بتهديم مرقد الشيخ فتحيفي الموصل، والذي مضى عليه نحو 1000 سنة.

وذكر أن أول الكنائس التي تم إحراقها من قبل عناصر تنظيم “داعش”، هي كنيسة مار متي في الحي العربي بالموصل.

 

كنيسة مار متى بالعراق

كنيسة مار متى بالعراق قبل إحراقها

ودعا عماد يوخنا، القيادي في قائمة الرافدين، القوات الأمنية، لتوخي الحذر عند توجيه ضربات جوية لأوكار الارهابيين الذين يتخذون منازل المسحيين في نينوى مقار لهم حفاظاً على أرواحهم وممتلكاتهم.

وتناقل ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي لاسيما “فيسبوك”، إقدام تنظيم “داعش” على تهديم قبري المؤرخ الموصلي ابن الجزري، وابن الأثير صاحب كتاب “الكامل” في الموصل، بسقوط المدينة في الكامل على يد التنظيم قبل نحو أسبوعين.

 

قبر المؤرخ ابن الأثير

قبر المؤرخ ابن الأثير أثناء هدمه

 

تمثال أبو تمام

تمثال أبو تمام قبل نسفه

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا