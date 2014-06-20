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ضبط 6241 قرص مخدر بقرية البضائع قبل شحنها إلي قطر

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ضبط 6241 قرص مخدر بقرية البضائع قبل شحنها إلي قطر ضبط 6241 قرص مخدر بقرية البضائع قبل شحنها إلي قطر

أرشيفية

تمكنت سلطات الجمارك بالتعاون من سلطات الأمن بقرية البضائع بمطار القاهرة الدولى اليوم الجمعة،من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة داخل 5 طرود قادمة لشركة (DHL) لشحنه علي طيران الخليج ترانزيت إلي قطر لتهريبها وبيعها هناك .

وذكرت مصادر أمنية بالمطار أثناء قيام مأمور جمارك القرية بفتح الطرود قبل شحنها إلي قطر على طائرة الخليج عثر بداخلها علي 1750 قرص ترامادول مخدر و1600 قرص تامول و2140  قرص VIP و750  قرص top .

وأمر اللواء علاء الدين علي مدير أمن المطار بتحرير محضر بمحاولة تهريب أقراص مخدرة وضبط صاحب الطرود وحجز المضبوطات .

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